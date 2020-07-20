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Хулиганам, напавшим на студентов-иностранцев в Киеве, сообщили о подозрении

20 июля, 20:38

Елена Вус Елена Вус

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения

В связи с инцидентом, который произошел 19 июня в Подольском районе столицы, Киевская местная прокуратура № 7 сообщила о подозрении двум лицам по факту хулиганства и нарушения равноправия иностранных граждан. В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Согласно материалам следствия, группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт с тремя гражданами другого государства, которые ожидали на улице такси. На просьбу иностранцев прекратить конфликт незнакомцы не отреагировали, устроили потасовку, в ходе которой один из них нанес иностранцу удар кулаком в лицо, а другой повредил авто, которое приехало на вызов", - говорится в сообщении.

Хулиганами оказались уроженцы Ровенской области, 1996 и 1997 годов рождения. Они задержаны.

Сейчас одному из задержанных сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием), а другому – по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц).

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Ранее в столичном супермаркете произошло ЧП – мужчина поиздевался над африканцем. Так, иностранца ударили и заставили есть банан, снимая инцидент на камеру телефона.

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А в Запорожье возле одного из развлекательных заведений Александровского района произошло нападение на иностранца – гражданин Марокко получил ножевое ранение и оказался в больнице.

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Киев Конго суд студенты иностранцы расизм хулиганы подозрение нападение

Источник: Сегодня

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