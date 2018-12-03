Хулиганы в Киеве проломили вход на станцию "Минская"

Сегодня, 10:34

Неизвестные проломили дыры в ограждении перехода

Фото: facebook.com/Alyona Vyshnytska
Фото: facebook.com/Alyona Vyshnytska

Столичные хулиганы добрались до станции метро "Минская" и оставили там в прямом смысле слова свой след. Неизвестные граждане прорывались в один из подземных переходов, ведущих к станции.

Отмечается, что сотрудники подземки ненадолго закрыли переход листами фанеры, чтобы провести в нем плановые работы. Но кому-то из пассажиров такое "ограничение" свободы передвижения не понравилось. В ограждении выломали несколько огромных дыр.

В метро такой самодеятельности поражаются, ведь всего в шаге от закрытого перехода был свободный доступ к другому. А вот киевляне не устают шутить, называя произошедшее "украинским прорывом", новым "окном в Европу" и "новым курсом".

Напомним, ранее мы сообщали, что 28 ноября в Киеве в вечерний час пик наблюдалось огромное столпотворение на станции метро "Лукьяновская". Сотни людей стояли в фойе, пытаясь пройти через турникеты на станцию.

Кроме того, утром 28 ноября в час пик было приостановлено движение поездов в метро на Святошинско-Броварской линии. Очевидцы отмечали, что вход на станцию "Крещатик" закрыли, а граждан попросили воспользоваться наземным транспортом. Также была закрыта станция метро "Вокзальная".
Киев, метро, хулиганы, станции, минская, пассажиры, подземный переход, станции метро
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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