Иностранцам-рэкетирам, вымогавших деньги у киевлянина, объявили подозрение
Злоумышленниками оказались четверо граждан Азербайджана и гражданин Грузии
Пяти иностранцам, которые на овощебазе на улице Каховской в Киеве вымогали деньги у предпринимателя и ранили его из травматического оружия, объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Ранее мы сообщали, что накануне в столице около 20 человек требовали деньги у предпринимателя. При этом один из нападавших выстрелил в ногу 48-летнему бизнесмену, а потом злоумышленники сбежали на автомобиле с иностранной регистрацией. Сообщалось о двух задержанных.
В прокуратуре уточнили, что всего задержали пять человек - четверо граждан Азербайджана и гражданина Грузии в возрасте от 19 до 37 лет.
"В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия)", – говорится в сообщении.
Также прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Смотрите подробности задержания рэкетиров в сюжете:
Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.
Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Иностранцам-рэкетирам, вымогавших деньги у киевлянина, объявили подозрение". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве задержали двоих рэкетиров: появились фото и видео
Копы с помощью КОРДа задержали кавказцев, вымогавших деньги у киевлянина