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Иностранцам-рэкетирам, вымогавших деньги у киевлянина, объявили подозрение

Сегодня, 16:51

Злоумышленниками оказались четверо граждан Азербайджана и гражданин Грузии

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.
Иностранцам-рэкетирам, вымогавших деньги у киевлянина, объявили подозрение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/df3/c96/5cadf3c96b59a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/df3/c96/5cadf3c96b59a.jpg Происшествия Злоумышленниками оказались четверо граждан Азербайджана и гражданин Грузии

Пяти иностранцам, которые на овощебазе на улице Каховской в Киеве вымогали деньги у предпринимателя и ранили его из травматического оружия, объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее мы сообщали, что накануне в столице около 20 человек требовали деньги у предпринимателя. При этом один из нападавших выстрелил в ногу 48-летнему бизнесмену, а потом злоумышленники сбежали на автомобиле с иностранной регистрацией. Сообщалось о двух задержанных.

В прокуратуре уточнили, что всего задержали пять человек - четверо граждан Азербайджана и гражданина Грузии в возрасте от 19 до 37 лет.

"В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия)", – говорится в сообщении.

Также прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите подробности задержания рэкетиров в сюжете:


Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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Тег Киев, иностранцы, рэкет, вымогательство

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