Иностранец убил женщину в Киеве и пытался сбежать: появились подробности и видео

Иностранца задержали в аэропорту "Борисполь" перед вылетом

Полиция сообщила подробности убийства женщины в Киеве и задержания подозреваемого иностранца. Напомним, что убийство произошло в центре столицы и, как сообщали столичные паблики, американец задушил проститутку.

По данным столичного главка Национальной полиции, ЧП произошло на улице Академика Филатова на Печерске. Тело женщины нашел владелец квартиры, сдававший ее в аренду, когда пришел убирать.

"Правоохранители пообщались с хозяином квартиры, который пояснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу. Когда он приехал по адресу, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул помещение. Далее владельцы начали убирать квартиру и за диваном обнаружили мертвую женщину", - говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 34-летняя уроженка Одесской области, у которой возник конфликт с иностранцем, и он ее задушил. Подозреваемого – 61-летнего мужчину – задержали в терминале аэропорта "Борисполь" перед вылетом.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в польской Познани арестовали 28-летнего украинца, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине.

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