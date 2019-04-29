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Иностранец выпрыгнул из поезда "Минск – Киев", чтобы обойти пограничный контроль

29 апреля, 18:56

Грузин выдавил окно в своем купе и скрылся в неизвестном направлении

Фото: Pixabay

В Киеве задержали иностранца, который намеревался убежать от пограничного контроля. 30-летний гражданин Грузии на ходу выпрыгнул из поезда "Минск – Киев".

Во время предыдущего визита в нашу страну мужчина превысил сроки пребывания на территории Украины, в связи с чем, он был привлечен к административной ответственности и отправлен домой.

Однако, экстрима иностранцу хватило лишь на несколько дней. Уже через 13 суток грузин сел в поезд в Киев и не доезжая до столицы, выдавил окно в своем купе и скрылся в неизвестном направлении.

По информации проводника поезда, иностранец выпрыгнул из окна поезда за 20 минут до прибытия на станцию ​​"Киев-пассажирский" в Дарницком районе Киева, где собственно, пограничники и осуществляют пограничный контроль, лиц, прибывших в Украину.

После получения сообщения о бегстве, пограничники немедленно начали поисковые мероприятия. Сначала установили данные иностранца и уже вскоре нашли беглеца.

Сейчас гражданина Грузии задержан и помещен в изолятор временного содержания. Через противоправные действия человека повторно привлечены к ответственности.

Как сообщалось, пограничники поймали китайцев, которые вербовали украинок для секс-услуг за рубежом. Гражданин Китая пытался вывезти за границу пятерых гражданок Украины в возрасте от 18 до 21 года.

Ранее на Закарпатье задержали нелегала из Северной Кореи. Мужчину нашли в лесу, где он надеялся спрятаться от правоохранителей.

Кроме того, пограничники не пустили в Украину иностранцев с георгиевскими лентами. Им также запрещен въезд в страну на три года.

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Тег поезд, пограничники, иностранец, выпрыгнул

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