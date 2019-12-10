Исчезновение детей в центре Киева: школьников "похитили" охранники

/ Фото: Нацполиция

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В центре Киева 10 декабря разыгрался целый детектив, связанный с похищением детей. Изначально появилась информация о похищении ребенка на Крещатике, якобы неизвестные увезли 12-летнюю девочку в сторону Оболони на Volkswagen Multivan черного цвета.

Правоохранители срочно ввели план "Перехват". Сайт "Сегодня" выяснил подробности ЧП. В полиции Киева нам рассказали детали происшествия: оказывается, "похитили" сразу двоих детей. И произошло это возле школы №53 на улице Богдана Хмельницкого.

"В Шевченковское отделение полиции поступила информация о похищении ребенка. Был введен план "Перехват". Но на протяжении часа оказалось, что увезли двоих детей. И их никто не похищал. Родители отправили за своими двумя детьми охранников. Дело в том, что когда детей забирали мужчины – это увидели другие дети. Они перезвонили своим родителям, а те уже позвонили в полицию, сообщив о похищении. Сотрудники полиции связались с родителями детей, и они подтвердили, что попросили охранников забрать своих детей и отвезти их в бассейн. Операцию "Перехват" уже сняли. Дети вместе с родителями, и все в порядке", – рассказали сайту "Сегодня" правоохранители.

Напомним, около 90% пропавших несовершеннолетних удается найти в первые сутки после исчезновения. В Киеве, к примеру, за последнее время разыскали нескольких подростков, а в Киевской области — более десятка. В том числе благодаря тому, что все больше людей подключаются к поискам.

Ранее, в ноябре 2019-го, в Киеве более недели разыскивали родителей трехлетнего малыша. Подробности смотрите в сюжете:

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