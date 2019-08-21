Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Исчезновение двух женщин под Киевом оказалось заказным убийством

21 августа, 03:12

Всех причастных задержали

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители раскрыли убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.

Бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери.

Реклама

Для преступления он воспользовался услугами ранее судимого за умышленное убийство.

Жизнь двух человек заказчики оценили в $50 тысяч.

В тренде
Сожаление вместо игры мускулами: о чем говорит реакция России на испытания США "запрещенной" ракеты

Всех причастных задержали.

Напомним, что 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Toyota из Броваров в направлении столицы и исчезли.

Звонок в полицию об исчезновении женщин поступил в воскресенье, 18 августа, от жителя города Бровары. Мужчина сообщил, что его сожительница и ее мать, 17 августа в 20 часов выехали в направлении столицы. Уже через полчаса они перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство дочь мать киевская область заказное убийство

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧППроисшествия
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульными
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульнымиПроисшествия
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фото
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фотоПроисшествия
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грнПроисшествия
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видео
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видеоПроисшествия
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)Происшествия

Новости партнеров

Loading...