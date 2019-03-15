Ищут бомбу: в Киеве идет эвакуация суда
После полудня поступило сообщение о минировании
В Киеве эвакуируют сотрудников Шевченковского районного суда в связи с сообщением о минировании в пятницу, 15 марта.
"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда по состоянию на 14 час. 00 мин. в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. Информация о возобновлении работы суда будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении суда на странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что правоохранители проверяли сообщение о минировании школы на проспекте Правды, 84, в Подольском районе столицы на Виноградаре. В учебное заведение приехали полицейские, кинологи и взрывотехники. Также решаля вопрос об эвакуации школьников и учителей.
Напомним, ранее тысячи апелляционных дел вылетели из окон Киевского апелляционного суда, который расположен на Соломенской площади. Инцидент произошел 11 марта, когда в столице разбушевался ураган, что, вероятно, и стало причиной ЧП. В итоге вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище неподалеку от суда засыпало документами.
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