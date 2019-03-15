Ищут бомбу: в Киеве идет эвакуация суда

После полудня поступило сообщение о минировании

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Ищут бомбу: в Киеве идет эвакуация суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ba7/520/5c8ba752047ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ba7/520/5c8ba752047ba.jpg 2019-03-15T15:29:00+02:00 Происшествия После полудня поступило сообщение о минировании

В Киеве эвакуируют сотрудников Шевченковского районного суда в связи с сообщением о минировании в пятницу, 15 марта.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда по состоянию на 14 час. 00 мин. в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. Информация о возобновлении работы суда будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении суда на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяли сообщение о минировании школы на проспекте Правды, 84, в Подольском районе столицы на Виноградаре. В учебное заведение приехали полицейские, кинологи и взрывотехники. Также решаля вопрос об эвакуации школьников и учителей.

Напомним, ранее тысячи апелляционных дел вылетели из окон Киевского апелляционного суда, который расположен на Соломенской площади. Инцидент произошел 11 марта, когда в столице разбушевался ураган, что, вероятно, и стало причиной ЧП. В итоге вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище неподалеку от суда засыпало документами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ищут бомбу: в Киеве идет эвакуация суда". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.