Искали с собакой: в Киеве обнаружили пропавшего ребенка

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В Киеве вечером в полицию поступила информация о пропаже ребенка в Дарницком районе столицы. Заявитель сообщил, что несколько минут назад возле многоэтажного дома на улице Анны Ахматовой исчез его сын семи лет, рассказали в ГУ НП столицы.

Правоохранители немедленно начали поиск пропавшего ребенка, ведь мальчик не разговаривает и мог оказаться в опасности.

"Ориентировку сразу получили сотрудники отделов ювенальной превенции, криминальной полиции и участковые офицеры полиции, а также наряды патрульной полиции. К поискам присоединились кинолог Игорь Белый со служебной собакой, который начал работу по следу пропавшего ребенка. За полтора часа ребенка нашли и передали родителям. Мальчик был целым и невредимым", – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Напомним, на днях столичные патрульные разыскали пропавшую 15-летнюю девочку. Вечером 22 января патрульным поступило сообщение о том, что девочка пошла гулять с подружкой и на протяжении 10 часов не выходила на связь с отцом и другими родственниками.

Также копы разыскали 15-летнюю девочку, которая после ссоры с младшей сестрой ушла из дома в Подольском районе.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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