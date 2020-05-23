Из Чернобыльской зоне пытались вывезти большое количество рогов лося

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция поймала мужчин, которые пытались вынести 60 кг рогов лося с целью продажи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Близ пгт. Полесское работники полиции остановили трех мужчин с рогами диких животных, весом около 60 кг. Жители Киевской области пытались переместить бывшие "украшения" рогатых за пределы Зоны отчуждения с целью продажи. Однако, согласно закону, перемещение любых объектов за пределы Зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля – запрещено", - говорится в сообщении.

Лося рога полиция изъяла.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения удалось запечатлеть редкого грызуна.

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Также напомним, что этой весной в Зоне отчуждения бушевали масштабные пожары, которые уничтожили огромные территории.

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