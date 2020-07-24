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Из Чернобыльской зоны пытались вывезти более 300 кг радиоактивных ягод и грибов

24 июля, 09:57

Наталья Руда Наталья Руда

По радиационному "урожаю" открыты 14 уголовных производств

Из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в течение июля пытались вывезти 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, которые в два раза превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"На протяжении июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения по территории зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей. Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также правоохранители изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай", - говорится в сообщении.

Открыто 14 уголовных производств по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Также на нарушителей составили админпротоколы за несанкционированное проникновение в зону отчуждения.

Смотрите в сюжете, как женщина везла ягоды из зоны ЧАЭС в Киев:

Напомним, что весной в Чернобыльской зоне бушевали масштабные пожары.

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Чернобыль киевская область зона отчуждения

Источник: Сегодня

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