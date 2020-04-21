Из Киева под видом сувениров пытались вывезти уникальные иконы (фото и видео)

Киевские таможенники изъяли старинные иконы XIX-XX вв., среди которых есть работы уникальной борисовской иконописной мастерской, сообщает Киевская таможня. Иконы Богоматери "Достойно Есть", Святого Николая, Святого Пантелеймона, Богоматерь Одигитрия и Покров Пресвятой Богородицы конца XIX-начала XX в. с признаками сокрытия направлялись из Украины за границу в двух международных почтовых отправлениях.

Одна из посылок была отправлена с Полтавщины в США, вторая – из Черкасс в Австралию. В обеих декларациях было указано, что за границу в посылках отправляются "деревянные сувениры". Однако, размотав полиэтиленовую пленку, в которую были плотно завернуты посылки, таможенники усомнились в том, что за границу направляются именно сувениры. Дерево, на котором были написаны иконы, изъедено короедами и налицо все признаки их почтенного возраста.

Реклама

Киевские таможенники направили "сувениры" на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Специалисты-искусствоведы установили, что три из обнаруженных икон, а именно Божья Матерь "Достойно Есть (Милостивая)" размером 27х22 см, Святой Николай 24,5х19 см, Святой Пантелеймон 24х17 см, которые пересылали в США, имеют культурную и историческую ценность национального уровня значения, поэтому рекомендованы к внесению в Музейный фонд Украины.

Эти три святыни изготовлены в самобытный борисовской иконописной мастерской (Борисовка, Одесская область). Указанные иконы не могут быть вывезены за границу, только на временное хранение.

Две других иконы, Богоматерь Одигитрия размером 17х13,5 см и Покров Пресвятой Богородицы 28,8х20,8 см направлялись в почтовом отправлении в Австралию. Икона "Покров Пресвятой Богородицы" изготовлена ​​на Левобережной Украине. Имеет культурную ценность национального уровня значения, рекомендована к внесению в Музейный фонд Украины. Также эта икона не может быть вывезена за границу, только на временное хранение.

Домашняя икона "Одигитрия" на металлическом окладе изготовлена ​​в Российской империи, имеет историческую ценность. Самый распространенный тип Богородичной иконы в Украине. При вывозе за границу требуется свидетельство Минкульта.

Работниками Киевской таможни Гостаможслужбы иконы изъяты. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Оба дела будут направлены в суд.

Ранее предметы археологии – аланский меч и топоры времен Киевской Руси – обнаружили киевские таможенники в почтовых отправлениях из столицы. Их отправили с одного адреса в двух посылках в Германию и Великобританию. Также из Киева в Великобританию пытались выслать посылку со старинными копьями, которые также являются предметами археологии. Артефакты пшеворской и черняховской археологических культур, а также времен Киевской Руси, были изъяты во время проверки международного почтового отправления.

А еще новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды. К примеру, полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался провезти гаджеты через границу. А чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделала вид, что беременна.

Реклама

Еще один необычный случай контрабанды произошел в Украине. Так, мужчина вывез в чемодане тысячу акриловых зубов без декларации, утверждая, что он – стоматолог. Подробности смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама