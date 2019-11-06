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Из киевской школы экстренно эвакуировали детей: известна причина

6 ноября, 16:40

В учебном заведении распылили перцовый баллончик

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве в среду, 6 ноября, снова произошло ЧП в одной из школ. В частности, в учебном заведении на Троещине распылили перцовый баллончик, учеников эвакуировали. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Сегодня днем в школе 306 (Троещина) кто-то распылил перцовый баллончик. Детей пришлось эвакуировать, потому что начали сильно кашлять", - говорится в сообщении.

Ранее 6 ноября на Троещине в школе ученик бросил в классе учебную гранату во время урока.

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Ранее сообщалось, что в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта". Свидетельница инцидента обратилась с заявлением в полицию по факту нападения и попросила помощи у киевлян, которые могут узнать детей на фотографиях.

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Также на днях в Броварах 15-летнего подростка ударило током. По предварительной информации полиции, парень пытался перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале. За помощью пострадавший самостоятельно обратился к работникам станции, они и вызвали полицию и скорую помощь.

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Киев школа баллончик

Источник: Сегодня

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