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Из охваченной огнем Чернобыльской зоны эвакуировали самоселов

9 апреля, 15:31

Наталья Руда

Куда именно эвакуировали людей из Полесского и где их расселили, не сообщается

Из Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в связи с пожарами эвакуировали самоселов, которые живут в пгт Полесское. Об этом сообщил начальник отделения полиции Зоны отчуждения Ян Обжелянский.

Куда именно эвакуировали людей и где их расселили, не сообщается.

По словам Обжелянского, в Зону отчуждения ограничен допуск людей, так как закрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч".

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Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Чернобыльской зоне было три очага пожаров: близ с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества, на территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля, и на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.

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Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

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киевская область пожар чернобыльская зона зона ЧАЭС

Источник: Интерфакс-Украина

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