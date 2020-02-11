Из пожара в центре Киева спасли мужчину

В столице ночью горела трехкомнатная квартира на 10 этаже

Фото: ГСЧС в Киеве

В Киеве 11 февраля ночью произошел пожар в одной из квартир на 10 этаже 14-этажного жилого дома на ул. Мельникова, 63. Спасателей на место происшествия вызвали в 00:30, рассказали в ГСЧС столицы.

Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат трехкомнатной квартиры. В ходе разведки был спасен мужчина 1964 года рождения, который на момент прибытия спасателей находился в полусознательном состоянии. Он лежал в постели в комнате, где произошло возгорание.

Спасатели вынесли жителя квартиры на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, мужчина от госпитализации отказался.

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Уже в 1:09 пожар был локализован, а в 01:15 – ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Пожар тушили 15 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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