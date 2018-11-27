Из пожара в многоэтажке в Киеве спасли мужчину и эвакуировали его соседей

В Киеве горел дом на пр. Леся Курбаса, 1-Б, в Святошинском районе столицы. Спасателей на место происшествия вызвали 25 ноября о 11:49, рассказали в ГСЧС столицы.

Как оказалось, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже 10-этажного жилого дома. В 12:09 возгорание на площади 20 кв. м локализировали, а в 12:12 – полностью потушили.

Во время тушения пожара спасатели вывели из дома на безопасное расстояние семь человек. Также пожарные спасли мужчину 1990 года рождения, который пытался самостоятельно потушить огонь. Работники медицинской службы госпитализировали спасенного с подозрением на отравление продуктами горения.

В результате возгорания сгорели личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте пожара работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, также на выходных в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки, в которой проживает незрячий парализованный пенсионер.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже в 02:00 в ночь на воскресенье, 25 ноября, на улице Иорданской.

Кроме того, на выходных в киевской квартире заживо сгорела женщина и ее кошки.