Из Украины выдворили криминального авторитета "Черного"

Мужчина отсидел 12 лет в колониях Львовской и Херсонской областей

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители Закарпатья выдворили за пределы Украины иностранного криминального "авторитета". Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

Как пишут в ведомстве, 55-летнего гражданина иностранного государства принудительно выдворили за пределы Украины через международный пункт пропуска "Киев-Борисполь".

Ранее мужчина отсидел за совершение разбойных нападений 12 лет в колониях Львовской и Херсонской областей. Он считается уголовным "авторитетом", известным по прозвищу "Дед" или "Черный". Работники Управления стратегических расследований полиции Закарпатья задержали его в конце апреля во Львове.

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После этого Львовский Апелляционный административный суд принял решение о принудительном выдворении задержанного иностранца с территории Украины.

Напомним, в апреле текущего года "Молдована" выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. В криминальной среде он получил статус так называемого "смотрящего за транзитом" и контролировал поставки наркотиков в места лишения свободы.

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Кроме того, в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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