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Из-за грозы и потопа в столице круглосуточно будет работать спецтехника "Киевавтодора"

4 мая, 00:01

В Киеве продолжаются оперативные работы по ликвидации подтоплений на дорогах

Фото: Pixabay

В Киеве из-за грозы и ливня круглосуточно в усиленном режиме будет работать спецтехника КП "Киевавтодор". Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Продолжаются оперативные работы по ликвидации подтоплений на проблемных участках дорог. "Работают насосные станции, гидромониторы и другая спецтехника", – сказано в сообщении. По информации пресс-службы, уже восстановлено движение трамваев на улице Славгородской.

На Киев вечером 3 мая обрушилась стихия: внезапно погода резко испортилась и началась гроза с проливным дождем. В некоторых районах города также выпал град. Все это сопровождалось шквальным ветром.

Хотя стихия бушевала всего около 20 минут, некоторые улицы буквально превратились в реки. Особенно "досталось" улице Борщаговской, улице Гетьмана в районе Индустриального путепровода, а также Полевой и Гарматной.

Напомним, летом 2018-го в Киеве из-за проливных дождей произошло несколько серьезных затоплений. Так, в июле ливни затопили дороги и повалили деревья, причем не один раз, а в августе на город вновь обрушилась непогода

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Тег Киев, столица, потоп, гроза, круглосуточно, киевавтодор

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Источник:

Интерфакс-Украина

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