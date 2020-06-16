Из-за событий под судом в деле Стерненко на пять человек составлены админпротоколы

За противоправные действия возле Шевченковского районного суда города Киева на пять человек составлены административные материалы.

Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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По его словам, на правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Пять мужчин были доставлены в районное управление полиции. Одного задержали за то, что он конфликтовал с журналистом телеканала, а других – за препятствование работе полиции. Кроме этого, по факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда мной назначено служебное расследование. Двух полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Результаты проверки мы направим в Государственное бюро расследований", – заявил он.

Также начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности:

"Будем изучать материалы, после чего сможем действия человека, препятствовавшего журналистам, квалифицировать в уголовной плоскости", – заметил представитель полиции.

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Добавим, что полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у судебного учреждения и призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства.

Видео: Нацполиция

Напомним, что во время очередного обострения ситуации возле суда спецназовцы начали выдергивать из толпы и задерживать активистов.

Добавим, что одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения. Суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 дней, но он не может этого сделать, ведь его прописка – в военной части.

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