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Из-за событий под судом в деле Стерненко на пять человек составлены админпротоколы

16 июня, 00:06

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности

За противоправные действия возле Шевченковского районного суда города Киева на пять человек составлены административные материалы.

Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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По его словам, на правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Пять мужчин были доставлены в районное управление полиции. Одного задержали за то, что он конфликтовал с журналистом телеканала, а других – за препятствование работе полиции. Кроме этого, по факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда мной назначено служебное расследование. Двух полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Результаты проверки мы направим в Государственное бюро расследований", – заявил он.

Также начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности:

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"Будем изучать материалы, после чего сможем действия человека, препятствовавшего журналистам, квалифицировать в уголовной плоскости", – заметил представитель полиции.

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Добавим, что полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у судебного учреждения и призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства.

Видео: Нацполиция

Напомним, что во время очередного обострения ситуации возле суда спецназовцы начали выдергивать из толпы и задерживать активистов.

Добавим, что одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения. Суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 дней, но он не может этого сделать, ведь его прописка – в военной части.

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суд активисты журналисты протокол полиция арест

Источник: Сегодня

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