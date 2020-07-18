Взрыв возле метро "Шулявская" в Киеве: новые подробности и данные о пострадавших

В результате взрыва у выхода из станции метро "Шулявская" в Киеве пострадали четыре человека. Одного из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным копов, больше всего пострадал 22-летний студент – именно он и попал в больницу. Что касается остальных пострадавших, то они самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи их отпустили домой.

Также в полиции отметили, что по факту взрыва уже открыли уголовное производство. Расследовать инцидент будут по статье "Хулиганство".

"В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого происшествия и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне", – добавили копы.

Ранее мы сообщали, что полиция установила свидетеля, видевшего четырех подростков, один из которых бросил в урну пакет, после чего случился взрыв. Как рассказал сайту "Сегодня" спикер МВД Артем Шевченко, после взрыва подростки убежали.

Опубликовано видео первых минут после взрыва, на котором видно пострадавшего и последствия взрыва.

Взрыв возле метро Шулявская. Источник: dtp.kiev.ua

Все подробности в спецтеме Взрыв в Киеве на Шулявке

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