Взрыв возле метро "Шулявская" в Киеве: новые подробности и данные о пострадавших

В результате взрыва у выхода из станции метро "Шулявская" в Киеве пострадали четыре человека. Одного из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По данным копов, больше всего пострадал 22-летний студент – именно он и попал в больницу. Что касается остальных пострадавших, то они самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи их отпустили домой.
Также в полиции отметили, что по факту взрыва уже открыли уголовное производство. Расследовать инцидент будут по статье "Хулиганство".
"В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого происшествия и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне", – добавили копы.
Ранее мы сообщали, что полиция установила свидетеля, видевшего четырех подростков, один из которых бросил в урну пакет, после чего случился взрыв. Как рассказал сайту "Сегодня" спикер МВД Артем Шевченко, после взрыва подростки убежали.
Опубликовано видео первых минут после взрыва, на котором видно пострадавшего и последствия взрыва.
Все подробности в спецтеме Взрыв в Киеве на Шулявке
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