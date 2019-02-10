Столкновение с активистами в Киеве: в полиции рассказали, кто дал приказ спецназу

Крищенко объяснил причину, почему спецподразделение обезвредило молодых людей

Фото: Нацполиция

Столкновение с активистами в Киеве: в полиции рассказали, кто дал приказ спецназу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/00f/87e/5c600f87e466b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/00f/87e/5c600f87e466b.jpg 2019-02-10T13:49:00+02:00 Происшествия Крищенко объяснил причину, почему спецподразделение обезвредило молодых людей

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что лично дал приказ спецподразделению задержать активистов, которые пытались прорваться в районное управление полиции на Подоле. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, в районном управлении полиции находится огнестрельное оружие в большом количестве, и захват здания мог привести к тяжелым последствиям.

"Поэтому мной была дана команда специальному подразделению на разблокирование работы районного управления и задержание лиц, которые осуществляют незаконные действия. В результате три сотрудника полиции получили химические ожоги глаз и дыхательных путей и сейчас находятся в больнице", – заявил Крищенко.

Он отметил, что возбуждены уголовные производства по ст. 226 (хулиганство) и ст. 345 ч.2 (нанесение телесных повреждений сотруднику полиции) и ст. 341 (попытка захвата административного здания).

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Также глава ГУ НП в Киеве прокомментировал действия сотрудника полиции, который при задержании активистов выкрикнул "Ложись, Бандера!".

"По обидному возгласу, который допустил наш сотрудник. Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания исторической ситуации в Украине, считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. К тому же там еще употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать", – начальник киевской полиции.

Напомним, 8 февраля в Киеве случилась стычка активистов с полицией во время массовой акции на Контрактовой площади. В результате были задержаны 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. В Генпрокуратуре также отмечали, что было открыто и уголовное производство по факту избиения активистов сотрудниками полиции.

Позже стало известно, что полиция отпустила задержанных в Киеве активистов и большинство из них поехали давать показания в Государственное бюро расследований.

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