Избиение полицейской в маршрутке Киева: нарушителю избрали меру пресечения

Правоохранители в Киеве избрали меру пресечения мужчине, который накинулся на полицейскую в маршрутке и разбил ей нос. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области.

Согласно информации копов, нарушителя будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога. Такую меру 43-летнему нападающему из Броваров выбрал Деснянский суд Киева.

"В тот день работник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и начал нагло приставать. Девушка попросила, чтобы тот не цеплялся, и сообщила, что работает в полиции. Зато нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать. Однако неравнодушные пассажиры его задержали и вызвали полицию", – написала пресс-служба.

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Заметим, полицейские открыли против него уголовное производство по статье "Разбой". Нападающему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Также отмечается, что размахивает кулаками мужчина не впервые. Сейчас продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

Напомним, в Полтавской области правооохранители остановили пьяного водителя культиватора. Во время оформления админпротокола тот набросился на копа.

Кроме того, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского , который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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