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Трое мужчин избили и ограбили киевлянина возле его квартиры

27 мая, 13:37

Злоумышленники надели на потерпевшему мешок на голову и связали скотчем

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве трое мужчин напали на жителя столицы у двери его квартиры, отобрали личные вещи с ключами от автомобиля Skoda и завладели иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

"В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о разбойном нападении в многоэтажке на проспекте Петра Григоренко. На месте происшествия правоохранители установили, что в общем коридоре этажа неизвестные избили 26-летнего мужчину, открыли дверь его квартиры и затянули владельца в помещение. При этом нападавшие надели потерпевшему мешок на голову и связали скотчем", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленники начали искать в квартире деньги и драгоценности. Они похитили ноутбук, трое наручных часов, мобильный телефон, кошелек с кредитными карточками и личными документами и ключи от Skoda Octavia A7, на которой в дальнейшем скрылись с места преступления.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Связанный мужчина длительное время пробыл на полу в собственной квартире и ему все же удалось освободиться и позвать на помощь. В течение суток сотрудники полиции установили лиц, причастных к правонарушению, и задержали их. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Киева в возрасте 28-30 лет. У злоумышленников изъяли похищенные вещи и транспортное средство.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По инциденту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным правонарушениям.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви копы задержали грабителей, которые, угрожая игрушечным оружием, отобрали у предпринимателя две тушки индейки.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег Киев, разбой, нападение

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