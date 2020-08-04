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Избитая в поезде Анастасия Луговая рассказала, чего боится

4 августа, 04:32

Елена Вус Елена Вус

Девушка убеждена, что нападавший все делал осознанно

Телеведущая Анастасия Луговая, ставшая жертвой насильника в поезде Мариуполь-Киев, рассказала о своем самочувствии и поделилась душевными переживаниями.

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По словам девушки, ей стало хуже.

"Сейчас только "мугыкаю". Очень плохо. Голова болит. Я четвертый день в таком состоянии, до сих пор врачи не осмотрели нос, который просто трещит от боли. И синяки под глазами – это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал сережки, а когда бил – сломал его. Обезболивающее помогает, но временно", – написала она на своей страничке в Facebook.

Также девушка призналась, что очень напугана.

"Я боюсь за все: за свою жизнь, за жизнь родных, а главнее: за то, что этому выродку могут уменьшить срок, диагностировав у него психическое расстройство. Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Это не псих, это маньяк, которому, я надеюсь, так легко это не пройдет", – отметила она.

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Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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здоровье поезда избиение изнасилование нападение

Источник: Сегодня

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