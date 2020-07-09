Избивали и душили: под Киевом напали на таксиста

В Буче 25-летний местный житель и 34-летний киевлянин напали на таксиста, избили его и ограбили.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Инцидент произошел накануне вечером. Когда таксист подвез пассажиров, они набросились на него и избили.
"Затем один из нападавших начал душить мужчину, а второй – завладел автомобилем Chevrolet Lacetti. Таксист начал сопротивляться и выбежал из автомобиля. Не сумев завести авто, нападавшие открыто похитили у мужчины кошелек, мобильный телефон и магнитолу, после чего скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
Оперативники быстро разыскали подозреваемых. Ими оказались неработающие мужчины. У них изъяли вещественные доказательства, похищенные мобильный телефон и 1200 грн. Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой), ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.
Ранее правоохранители раскрыли жестокое убийство молодого парня, которого выбросили из машины с перерезанным горлом на Окружной дороге в Киеве.
Также новости "Сегодня" писали о жутком убийстве таксиста в Кривом Роге.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк