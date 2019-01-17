Избрана мера пресечения экс-СБУшнику, подозреваемому в похищении бизнесмена

Бывший сотрудник спецслужбы вместе с сыном организовали похищение родственника

Фото: прокуратура Киева.

Избрана мера пресечения экс-СБУшнику, подозреваемому в похищении бизнесмена https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/030/491/5c4030491fcb8.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/030/491/5c4030491fcb8.jpg 2019-01-17T09:38:00+02:00 Происшествия Бывший сотрудник спецслужбы вместе с сыном организовали похищение родственника

Экс-сотруднику СБУ и его сыну, которые подозреваются в организации похищения предпринимателя из Киевской области, избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Подольский райсуд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца 56-летнему экс-работнику СБУ, проживающему на временно оккупированной территории Донецкой области. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 УК Украины ("Похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц и незаконное хранение оружия").

30-летнему сыну подозреваемого, который оказался соучастником преступления, суд избрал круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Напомним, бывший СБУшник с сыном подозреваются в организации похищения родственника, который живет в Киевской области. Мужчину намеревались заставить переоформить на новых владельцев бизнес и имущество, оставшееся на временно оккупированной территории Донецкой области. Для этого преступники подыскали исполнителя, который за 3600 долларов согласился похитить человека.

Похищение состоялось 11 января в селе Святопетровское и проходило под контролем правоохранителей. 13 января 2019 года в Киеве после передачи исполнителю второй части обусловленных средств заказчиков преступления задержали правоохранители.

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