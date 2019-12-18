Изнасиловал 11 детей: в Киеве суд рассматривает дело педофила

В Днепровском суде Киева рассматривают дело педофила, который изнасиловал 11 детей и снимал с ними порнографию.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Полтавской области, у мужчины был "напарник". Извращенцы подыскивали на улице и в соцсетях несовершеннолетних и малолетних девочек. Киевлянин входил в доверие и на арендованных квартирах снимал с детьми порно, которое потом продавали.
"Во время съемок детей насиловали и развращали, применяя психологическое давление", – рассказали в прокуратуре.
По делу правоохранители зафиксировали почти таких 150 эпизодов. Жертвами педофила стали десять несовершеннолетних и одна малолетняя девочка. В прокуратуре отметили, что еще один подозреваемый в этом производстве находится в международном розыске.
Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.
Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.
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