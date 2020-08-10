Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты аттестации полицейских

По результатам оценки работы 148 полицейских девять из них рекомендовали уволить

После скандала с изнасилованием женщины полицейскими в Кагарлыке провели аттестацию 148 сотрудников.

Реклама

По ее результатам девять копов подлежат увольнению. Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, сообщает УНН.

"По факту избиения гражданки П. работниками Кагарлыкского отделения полиции … были назначены служебные расследования, по результатам которых 25 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, из них пять – уволены со службы, с занимаемых должностей уволены шестеро работников, еще на 14 полицейских наложено дисциплинарные взыскания", - говорится в заявлении пресс-службы.

Также в сообщении говорится о том, что аттестационную комиссию возглавляла глава общественной организации "Три поколения" Ольга Кучер.

"В целом, прошли аттестацию 148 полицейских: Обуховский отдел полиции – 98, Кагарлыкское отделение – 39 и Ржищевское отделение – 11", - рассказали в управлении.

Реклама

По итогам аттестации:

девять человек – восемь офицеров и один сержант – получили оценку "занимаемой должности не соответствует, подлежит увольнению со службы по служебному несоответствию";

В тренде Коронавирус снова бьет антирекорды: в Киеве зафиксировали две новые вспышки

еще 13 сотрудников – 11 офицеров и два сержанта – "занимаемой должности не соответствуют, подлежат перемещению на нижестоящую должность по служебному несоответствию.

Кроме того, аттестационной комиссией было принято 126 рекомендаций, в том числе 103 – "занимаемой должности соответствует" и еще 23 – "занимаемой должности соответствует, заслуживает назначения на более высокую должность".

Также стало известно, что 12 полицейских проходили опрос с использованием "детектора лжи".

Реклама

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась местная жительница с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Кроме того, изнасилованная девушка рассказала о пережитомв Кагарлыке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама