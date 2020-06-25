Изнасилование в Кагарлыке: в полиции решили охранять пострадавшую

Охранять женщину будут в круглосуточном режиме

Женщину, ставшую жертвой избиений и изнасилования в Кагарлыке, взяли под круглосуточную охрану, а у нее дома оборудовали кнопку вызова полиции.

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Об этом заявила спикер управления Национальной полиции в Киевской области Виталия Грохольская, сообщает "РБК-Украина".

"Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня (25 июня – Ред.)", - сообщила она.

Грохольская отметила также, что приказ о предоставлении охраны был подписан еще 17 июня.

В соответствии с распоряжением, полиция обеспечивает круглосуточную охрану женщины по месту ее жительства и вне его.

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"Управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью", - резюмировала спикер полиции.

Напомним, что ранее адвокаты пострадавшей заявляли, что их клиентке отказали в государственной охране, хотя женщина имела причины опасаться за свою жизнь – ей угрожал один из подозреваемых полицейских.

Стоит добавить, что ранее в Офисе генпрокурора заявили о подготовке новых обвинений в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке. Уголовные производства были открыты уже после скандала с изнасилованием.

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