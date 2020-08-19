Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР рассказали, как идет расследование

Завершить расследование планируют уже через несколько месяцев

В ходе расследования изнасилования и пыток в Кагарлыкском отделении полиции следователи обнаружили новые эпизоды. Именно поэтому досудебное следствие все еще продолжается.

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Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, сообщает "Радио НВ".

"Там продолжается досудебное расследование в настоящее время. И продолжительность расследования в этом производстве обусловлена в первую очередь тем, что выявляются новые эпизоды", - объяснил он.

По словам Бабикова, "предмет досудебного расследования расширяется из-за поступления новых заявлений, новой информации, из-за предъявления подозрений новым участникам этих событий".

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"Но я думаю, что в течение нескольких месяцев следствие будет завершено", - резюмировал он.

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Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в больницу обратилась местная жительница с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Кроме того, изнасилованная девушка рассказала о пережитомв Кагарлыке.

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