Українська
$ 27,23
32,5
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР рассказали, как идет расследование

19 августа, 18:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Завершить расследование планируют уже через несколько месяцев

В ходе расследования изнасилования и пыток в Кагарлыкском отделении полиции следователи обнаружили новые эпизоды. Именно поэтому досудебное следствие все еще продолжается.

Реклама

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, сообщает "Радио НВ".

"Там продолжается досудебное расследование в настоящее время. И продолжительность расследования в этом производстве обусловлена в первую очередь тем, что выявляются новые эпизоды", - объяснил он.

По словам Бабикова, "предмет досудебного расследования расширяется из-за поступления новых заявлений, новой информации, из-за предъявления подозрений новым участникам этих событий".

В тренде
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)

"Но я думаю, что в течение нескольких месяцев следствие будет завершено", - резюмировал он.

Реклама

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в больницу обратилась местная жительница с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Кроме того, изнасилованная девушка рассказала о пережитомв Кагарлыке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пытки расследование следствие изнасилование Кагарлык ГБР
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве женщина бросила у магазина двух маленьких внучек
В Киеве женщина бросила у магазина двух маленьких внучекПроисшествия
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)Происшествия
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)Происшествия
В Киеве убили 25-летнего парня, который заступился за девушку возле кафе на Подоле
В Киеве убили 25-летнего парня, который заступился за девушку возле кафе на ПодолеПроисшествия
Крупный пожар в Киеве: из высотного дома эвакуировали жильцов (видео)
Крупный пожар в Киеве: из высотного дома эвакуировали жильцов (видео)Происшествия
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследований
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследованийПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять