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Изнасилование в полиции Кагарлыка: на одного из подозреваемых поступали жалобы

28 мая, 16:02

Игорь Серов , Денис Беспалов

В МВД подтвердили, что одного из подозреваемых собирались уволить ранее

Одного из двух уже бывших полицейских, которых подозревают в пытках и изнасиловании на территории полицейского отделения в Кагарлыке, еще до инцидента собирались уволить. Об этом журналистам сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Одного из двух. Его действительно собирались увольнять", – сказал он.

В ответ на реплику журналиста, что на одного из полицейских было подано порядка 50 жалоб, в том числе и относительно пыток, Геращенко сказал, что такой информацией не располагает.

Однако он подтвердил, что ранее двое подозреваемых прошли переаттестацию.

"Эти полицейские проходили переаттестацию. Я скептически относился и отношусь к массовый переаттестациям. Я считаю, что необходимо делать то, что мы делаем – это немедленно реагировать на жалобы граждан, если есть информация, что какие-то полицейские превышают служебные полномочия", – сказал он, добавив, что не всегда такие жалобы бывают объективными.

"Мы делаем так, чтобы любой случай насилия со стороны полицейских получал немедленную реакцию и немедленную оценку", - сказал Геращенко.

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Ранее сообщалось, что внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции после того, как в местную больницу обратилась женщина с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

После этого глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отделения полиции.

Подозреваемые отказались признать свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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МВД изнасилование Кагарлык Антон Геращенко

Источник: Сегодня

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