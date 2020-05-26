Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше

Информацию о других причастных проверяет ГБР

Причастных к издевательствам над задержанной женщиной в полиции КагарлыкаКиевской области могло быть больше. Также вполне вероятно, что в деле об изнасиловании могут появиться новые подозреваемые. Об этом рассказал пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко, передают "Факты".

"Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела", – сказал Белоусенко.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в этом преступлении, отстранил от исполнения обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Как сообщалось ранее, двое сотрудников Кагарлыкского отделения подозреваются в избиении и изнасиловании женщины.

Как выяснил сайт "Сегодня" из собственных источников в МВД, женщина, которая заявила о преступлении – свидетель в деле о краже. В последней подозреваются ее знакомые.

"Изнасилование было совершено прямо в отделении полиции, подозреваемые – сотрудники криминального блока полиции, проще говоря – оперативники", – рассказали нам правоохранители.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов прокомментировалинцидент, который произошел в отделении полиции. По его словам, это "садизм в чистом виде".

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