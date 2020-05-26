Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше

26 мая, 09:16

Татьяна Власенко

Информацию о других причастных проверяет ГБР

Причастных к издевательствам над задержанной женщиной в полиции КагарлыкаКиевской области могло быть больше. Также вполне вероятно, что в деле об изнасиловании могут появиться новые подозреваемые. Об этом рассказал пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко, передают "Факты".

"Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела", – сказал Белоусенко.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в этом преступлении, отстранил от исполнения обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Как сообщалось ранее, двое сотрудников Кагарлыкского отделения подозреваются в избиении и изнасиловании женщины.

Как выяснил сайт "Сегодня" из собственных источников в МВД, женщина, которая заявила о преступлении – свидетель в деле о краже. В последней подозреваются ее знакомые.

"Изнасилование было совершено прямо в отделении полиции, подозреваемые – сотрудники криминального блока полиции, проще говоря – оперативники", – рассказали нам правоохранители.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов прокомментировалинцидент, который произошел в отделении полиции. По его словам, это "садизм в чистом виде".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
полиция изнасилование Кагарлык

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции КагарлыкаУкраина
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человека
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человекаПроисшествия
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном ВиноградареПроисшествия
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...