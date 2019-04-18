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Израиль просит Украину выдать организатора мощного международного наркокартеля

Сегодня, 19:37

Наркотики сбывали через социальные сети и мессенджеры

Фото: Pixabay

Правоохранители Израиля прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника, которого разыскивают за организацию мощного международного наркокартеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева обработан запрос от компетентных органов Государства Израиль о выдаче гражданина США и Государства Израиль, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года", – говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин, имеющий двойное гражданство, разыскивается компетентными органами Государства Израиль по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участию в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

"Поскольку указанное лицо находится в международном розыске и может в дальнейшем скрываться от правосудия, прокуратурой установлено достаточно оснований для обращения в суд с ходатайством о применении к задержанному экстрадиционного ареста сроком на 60 суток до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль", – добавили в прокуратуре.

Сейчас указанное ходатайство в полном объеме поддержано Шевченковским районным судом города Киева.

Напомним, наркобарона "Коротышку" признали виновным. Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства.

Также мы писали, что мексиканские власти экстрадировали в США также и предполагаемого преемника Гусмана на посту главаря картеля "Синалоа" Дамасо Лопеса Нуньеса.

А в Колумбии арестовали главу группировки "Картель наркоавтобусов". Еще шестеро членов банды были задержаны в минувшие выходные.

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Тег Израиль, наркотики, розыск, сбыт, наркокартель

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