Коронавирус обнаружили у известного украинского журналиста

Об заболевании на своей странице сообщил сам инфицированный

Известный украинский журналист Юрий Бутусов заболел коронавирусом.

Реклама

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории. Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", - написал он.

По словам Бутусова, из симптомов у него есть лишь незначительная температура 36,9-37,2, а также небольшая ломота в суставах.

"Других симптомов – першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - подчеркнул журналист.

Реклама

В тренде Карантин в Киеве: нарушения нашли в каждом третьем заведении города

Также он признался, что не представляет, где мог заразиться.

"В данный момент чувствую себя хорошо, каких-то проблем нет. У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова планируют продлить карантин. Об этом сайту "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в Минздраве. По его данным, эффективными оказались соблюдение социальной дистанции и ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

Отметим, что недавно в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Реклама

Безопасно ли сейчас в ресторанах, с учетом продолжающегося карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама