Извращенцу в Обухове объявили подозрение: что грозит мужчине

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Мужчине, который пытался раздеть семилетнюю девочку в подъезде дома в Обухове, объявили о подозрении в развращении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Полицейские уже подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Киевской области

Напомним, на днях полиция Киевской области задержалапедофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка.

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Как сообщалось, мужчина в подъезде многоэтажки райцентра Обухов пытался раздеть семилетнюю школьницу. Правда, завершить задуманное педофилу не удалось, его испугал жилец, который в этот момент вышел на лестничную клетку.

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Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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