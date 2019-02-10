Как активисты штурмовали отделение полиции в Киеве: появилось видео
Молодые люди целой толпой попытались проникнуть в помещение райотдела полиции
Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко показал видео, как активисты штурмовали 9 февраля Подольское отделение полиции.
Он возмутился поведением молодых людей, особенно после того, как они жаловались на применение против них силы.
"Это у них называется невиновным таким эвфемизмом – словечком "движевать". Нет, не штурмовать, как гиркинцы (боевики российского наемника Гиркина на Донбассе. – Ред.) райотдел полиции, где куча оружия. Не выламывать, увешанные ножами (активисты), как гирляндами на елке, дверь в режимное помещение, где полицейские несут службу. Не нарушать порядок и подвергать опасности всех. А просто так невинно "движевать". Веселуха же, разве нельзя? А когда за такую "движуху" их кладут на пол, они скулят, мол, меня здесь лежащего недопустимо "пнули" дважды ногой", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что тот из правоохранителей, кто превысил полномочия – ответит по закону, если его вину установит Государственное бюро расследований.
Напомним, 9 февраля в Киеве случилась стычка активистов с полицией во время массовой акции на Контрактовой площади. В результате были задержаны 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. В Генпрокуратуре также отмечали, что было открыто и уголовное производство по факту избиения активистов сотрудниками полиции.
Позже стало известно, что полиция отпустила задержанных в Киеве активистов и большинство из них уехали давать показания в Государственное бюро расследований.
Как сегодня признался глава Нацколиции Киева Андрей Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисты "Ложись, Бандера!".
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