Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Как активисты штурмовали отделение полиции в Киеве: появилось видео

Сегодня, 15:42

Молодые люди целой толпой попытались проникнуть в помещение райотдела полиции

Скриншот
Скриншот.
Как активисты штурмовали отделение полиции в Киеве: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/029/b6d/5c6029b6d85de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/029/b6d/5c6029b6d85de.jpg Происшествия Молодые люди целой толпой попытались проникнуть в помещение райотдела полиции

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко показал видео, как активисты штурмовали 9 февраля Подольское отделение полиции.

Он возмутился поведением молодых людей, особенно после того, как они жаловались на применение против них силы.

"Это у них называется невиновным таким эвфемизмом – словечком "движевать". Нет, не штурмовать, как гиркинцы (боевики российского наемника Гиркина на Донбассе. – Ред.) райотдел полиции, где куча оружия. Не выламывать, увешанные ножами (активисты), как гирляндами на елке, дверь в режимное помещение, где полицейские несут службу. Не нарушать порядок и подвергать опасности всех. А просто так невинно "движевать". Веселуха же, разве нельзя? А когда за такую ​​"движуху" их кладут на пол, они скулят, мол, меня здесь лежащего недопустимо "пнули" дважды ногой", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что тот из правоохранителей, кто превысил полномочия – ответит по закону, если его вину установит Государственное бюро расследований.

Напомним, 9 февраля в Киеве случилась стычка активистов с полицией во время массовой акции на Контрактовой площади. В результате были задержаны 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. В Генпрокуратуре также отмечали, что было открыто и уголовное производство по факту избиения активистов сотрудниками полиции.

Позже стало известно, что полиция отпустила задержанных в Киеве активистов и большинство из них уехали давать показания в Государственное бюро расследований.

Как сегодня признался глава Нацколиции Киева Андрей Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисты "Ложись, Бандера!".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, активисты, Шевченко, полиция, столкновения

Вы сейчас просматриваете новость " Как активисты штурмовали отделение полиции в Киеве: появилось видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столкновения на Подоле: Крищенко рассказал подробности об изъятом у активистов оружии

Сегодня, 15:24

Активисты могли использовать ножи в качестве холодного оружия, считает начальник киевской полиции

Янтарные разборки: в Ровно задержаны убийцы копателя

Сегодня, 11:21

Убийство заказал 27-летний односельчанин жертвы

В Киеве Porsche с мигалкой "ускользнул" от полиции и протаранил иномарку

Сегодня, 11:06

У Cayenne с номерным знаком правоохранительных органов два раза прошмыгнул на красный свет светофора, но далеко не уехал

В Киеве произошли массовые стычки активистов с полицией: десятки задержанных

Вчера, 17:52

Молодые люди пытались повредить входные двери управления полиции и устроили драку с правоохранителями

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине

Сегодня, 07:19

Для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами

Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Сегодня, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Вчера, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Вчера, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 