Как брошенные коты: что ждет шестерых тигров, которых обнаружили в Киеве

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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История про шестерых тигров, которых обнаружили перед Новым годом в клетках на Жуковом острове, взбудоражила киевлян. Животные содержались в ужасных условиях на одной из заброшенных баз острова Водников. Звери находились в клетках на частной территории. Когда их обнаружили зоозащитники, тигры бродили по колено в воде с болотом. Один из них сильно рычал, то ли от боли, то ли от холода.

На место вызвали полицию и городские службы.

"Опергруппа зафиксировала и заактировала состояние животных и условия их содержания. Тут же на месте написано заявление по 299-й статье. Эко-инспекция также зафиксировала нарушение содержания животных. Теперь будет оперативно получено решение суда на изъятие тигров", – написала на своей страничке в Facebook юрист и зоозащитник Евгения Прокопенко.

Она добавляет, что перед Новым годом тиграм привезли тюки с соломой и в воде они уже не находятся. В полиции отмечают, что решается вопрос по изъятию животных.

Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет. Правоохранители начали уголовное производство по статье о "жестоком обращении с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Решается вопрос об устройстве тигров в спецзаведение.

Тем временем в Киевском зоопарке говорят, что их сотрудники тоже выезжали на Жуков остров.

"Забрать себе обнаруженных шестерых тигров мы не имеем права. Их происхождение непонятно. Без документов они никакой ценности не несут, можно сказать, что они как брошенные коты. Тигры содержались в ужасных условиях и животных нужно изымать, но только по решению суда. В Киевском зоопарке уже есть два тигра, которых обнаружили под Киевом, но с ними было достаточно много проблем... В данной истории – животных нужно спасать. Известно, что этих тигров специально размножали, сводя брата с сестрой. Их нужно стерилизовать, чтобы не плодить новых малышей", – рассказали в Киевском зоопарке.

Там подчеркивают, что необходимо внести изменение в законодательство и ужесточить наказания за подобные действия.

"Животные без документов. Они не привиты, и взяв их к себе, мы можем навредить своей коллекции. Условия их содержания были неадекватны. Трое тигров в плохом состоянии. Я уже неоднократно говорил о необходимости создания в Украине специального приюта для брошенных животных. Такие истории наносят серьезный вред имиджу Украины. В Европе и на Западе подобного просто не бывает. У них строго следят и жестоко наказывают за подобные действия", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

В полиции Голосеевского района нам сообщили, что тигры пока находятся на Жуковом острове.

"На днях в Украину должен приехать собственник животных. Мы со своей стороны готовим обращение в суд, чтобы провести обыск и изъять тигров на законных основаниях. Их судьба должна решиться на днях, о чем мы обязательно сообщим. Процесс перевозки тигров очень затратный. Для перевозки животных необходимо специальное оборудование, клетки, автотранспорт, чтобы перевести шесть животных. Там один тигр в длину два метра и весит более 200 килограмм… Держим ситуацию под контролем. Куда именно отвезут тигров пока неизвестно", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Голосеевского района столицы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.

Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.

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