Как в фильме ужасов: появились новые фото маршрутки, провалившейся в яму в Киеве

Автобус завис на самом краю провала и чудом не провалился еще глубже

Киевская служба спасения опубликовала новые фотографии маршрутки, которая вечером 13 января оказалась в эпицентре масштабного прорыва трубы с кипятком на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza.

На фото КАРСа видно, как маршрутка зависла над самым провалом и чудом не провалилась глубже.

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Ранее сообщалось, что пассажирам маршрутки пришлось выходить в залитую кипятком улицу, некоторые из них получили ожоги.

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Напомним, что масштабное ЧП произошло вечером 13 января. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza. В результате ЧП пострадали девять человек, семь из них находятся в больнице.

На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а утром в среду передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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