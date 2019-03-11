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Как в кино: под Киевом копы устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

Сегодня, 15:53

Нарушитель остановился только после того, как ему прострелили колесо

Как в кино: под Киевом копы устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/667/f19/5c8667f19d8d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/667/f19/5c8667f19d8d1.jpg Происшествия Нарушитель остановился только после того, как ему прострелили колесо

В Киевской области произошло серьезное происшествие из-за пьяного водителя. Как сообщают в Патрульной полиции, мужчина, который находился за рулем ВАЗ в нетрезвом состоянии, скрывался от правоохранителей и устроил ДТП.

"10 марта около 16 часов экипаж патрульных на служебный планшет получил сообщение о нарушении ПДД водителем ВАЗ 2112 на 106 км автодороги Киев – Одесса. Через несколько минут на КП города Белая Церковь полицейские остановили этот автомобиль. За рулем легковушки находился 63-летний мужчина. Инспекторы сообщили водителю причину остановки, он предоставил для проверки документы. Но во время общения у водителя были обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти освидетельствование. Но вместо этого мужчина резко тронулся с места на авто в направлении столицы", – сообщают правоохранители.

Копы начали догонять автомобиль, включив проблесковые маячки и звуковой сирену. Несколько раз водителю подавали голосовые команды остановиться.

"Он не реагировал, постоянно создавал аварийную ситуацию, хаотично маневрировал, подвергал опасности других участников дорожного движения. В селе Ксаверовка правонарушитель совершил столкновение с Ford Transit. Но и после этого не остановился, продолжал движение в направлении столицы", – рассказали патрульные.

Один из инспекторов согласно ст.46 Закона Украины "О Национальной полиции" совершил один выстрел в левое заднее колесо ВАЗа, повредив его. Авто проехало еще около 200 м, и только тогда остановилось. Водитель был задержан. К счастью, во время преследования нарушителя никто не пострадал.

На водителя патрульные составили административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП), ч.4 ст.122 (создание аварийной обстановки) ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение водителем требования полицейского) КоАП.

Напомним, 11 марта утром женщина с маленькой девочкой, которые переходили дорогу на Привокзальной, 10 в Киеве, попали под колеса Citroen. После наезда на пешеходов легковушка столкнулась с автомобилем "Жигули" и вылетела на трамвайные пути, заблокировав движение транспорта.

Также сообщалось, что в Киеве случилось ДТП, которое чуть не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.

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Тег ДТП, водитель, киевская область, погоня, пьяный водитель

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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