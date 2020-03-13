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Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)

13 марта, 13:41

Наталья Руда

В квартире оставили одних двухлетнюю девочку и шестилетнего мальчика

В Киеве двое малолетних детей остались дома без присмотра и устроили пожар. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

Так, утром 13 марта копам и спасателям поступил вызов о пожаре в многоэтажке на ул. Борщаговской 117/125.

"Заявитель рассказал, что к нему обратились двое соседских малолетних детей, которые выбежали из квартиры и попросили помощи", – говорится в сообщении.

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Прибывшие на место инцидента специалисты увидели, что из горящей квартиры валит густой черный дым. Во время тушения пожара спасатели из соседних квартир вывели на безопасное расстояние пять человек, среди которых ребенок.

По предварительной информации, двое малолетних детей: двухлетняя девочка и шестилетний мальчик остались дома без присмотра взрослых и, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание обоев.

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На месте было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Напомним, с 12 марта в столице детские сады, школы и университеты ушли на дистанционное обучение. Кроме того, в городе отменены массовые мероприятия.

Также ранее спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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Киев карантин пожары

Источник: Сегодня

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