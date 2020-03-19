Карантин в Киеве: полиция массово штрафует продавцов и водителей маршруток

За нарушение придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен

В Киеве полицейские составили 31 административный протокол по факту нарушения правил карантина. В частности, правоохранители проверяют владельцев магазинов, кафе и фиксируют нарушения в сфере пассажирских перевозок.

Для проведения таких превентивных мер созданы совместные группы из числа сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и представителей органов местного самоуправления.

Так, столичные полицейские составили протоколы на водителей общественного транспорта, продавцов объектов торговли и общепита по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Кроме обеспечения карантинных мероприятий, полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и реагировать на сообщения граждан. Поэтому правоохранители обращаются ко всем с просьбой относиться с пониманием к необходимым ограничений и сообщать по спецлинии 102 о возможных нарушениях условий карантина для немедленного реагирования.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт во время карантина будет работать в ограниченном режиме. В частности – в наземный транспорт не пустят пассажиров, которые будут без защитных медицинских масок.

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С 18 марта, согласно решению Кабмина, прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных, междугородных и международных автобусах. При этом общественный транспорт внутри городов будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

Смотрите о введении карантина по всей Украине:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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