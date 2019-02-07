Карманники в кафе и ресторанах: как не стать жертвой преступников

Эксперт рассказал, какие схемы чаще всего используют воры

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Карманники в кафе и ресторанах: как не стать жертвой преступников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e09/f41/5c3e09f416ae9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e09/f41/5c3e09f416ae9.jpg 2019-02-07T17:34:00+02:00 Происшествия Эксперт рассказал, какие схемы чаще всего используют воры

На секунду потерял бдительность и оказался без денег и документов: такая неприятность случилась на днях с одним из депутатов. У него украли сумку прямо во время обеда. Однако, жертвой карманных воров в кафе и ресторанах может стать каждый: для злоумышленников это – традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций с вашими карманами.

В четыре тысячи долларов обошлись посиделки в одном из столичных ресторанов депутату Ивану Гладуняку. Во время обеда чиновник оставил личные вещи на мгновение без внимания и лишился кошелька и документов. Два года назад в похожую ловушку попал экс-министр экономики Сергей Терехин. Неизвестные стояли за его спиной, пока чиновник обедал. Один из них, прикрывая курткой руку, забрал со стула сумку с его вещами.

"Люди раздеваются, моют руки, они заняты едой. И в этот момент преступники работают", – говорит адвокат и эксперт по безопасности Михаил Гулак.

Самый популярный метод ограбления – из карманов верхней одежды на вешалках. Опытным карманникам хватит для этого 10 секунд – пока вы вспомните, что забыли кошелек в куртке.

"Вы ставите поднос, уже присели, а преступники, которые тут как тут, уже у вас в куртке взяли кошелек, личные вещи – и ушли. Огромное количество людей, вы не уследите", – предупреждает эксперт по безопасности.

Другая опасность в кафе – верхняя одежда на спинке вашего стула. Воры обычно отслеживают, куда вы кладете свой телефон. После этого садятся за вами и начинают действовать через рукава куртки!

Риск номер три – мобильный на столе во время обеда. Даже если гаджет будто постоянно в поле вашего зрения, это не гарантирует, что вы не его потеряете в следующее мгновение. Эксперт объясняет схему деяствия воров в таких случаях: они отвлекают внимание владельца, бросая что-то на пол, нагибаются за брошенным предметом, и в этот момент могут завладеть телефоном и тут же скрыться. Поэтому лучше всего – держать телефон или кошелек при себе в скрытых внутренних карманах.

Как мы писали раньше, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон. Они осуществляют 8-10 карманных краж в день. И это только зарегистрированные случаи, и только по Киеву.

Воры, в основном, "работают" в общественном транспорте, где давка и спешка. Изредка их ловят на горячем, даже бьют. Но если "карманник" уже потянул ваше портмоне, деньги, скорее всего, не вернешь, потому что действуют не по одному.

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