"Кажется, знаем, кто это": Геращенко рассказал о захвате банка в Киеве

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что террорист с бомбой в бизнес-центре "Леонардо" потребовал допустить к нему журналистов. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу "Украина 24".

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По его словам, полиция мгновенно отреагировала на звонок сотрудницы банка и оцепила бизнес-центр.

"Сейчас с преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на данный момент мы не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие. Стратегия – это переговоры", – сказал Геращенко.

Он подтвердил, что из заложников там осталась только женщина – руководитель отделения банка.

"Предварительно мы установили, что это человек 32 лет. Он сам себя не называл, но по определенным моментам, кажется, знаем, кто это", – добавил замглавы МВД.

Читайте подробнее о ситуации с захватом банка в Киеве. Также вы можете посмотреть онлайн-трансляцию с места событий:

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