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Киев превращается в огненное пекло: каждый день в городе – 20-30 пожаров (видео)

8 апреля, 20:44

Александр Марущак

Почти в каждой точке города воняет гарью и заметен дым

Киев накрыла волна крупных пожаров. Еще одно крупное возгорание произошло на улице Драгоманова, 8-б. Здесь загорелся камыш рядом с автостоянкой. Была угроза распространения огня на припаркованный автотранспорт.
Местные жители уверяют, что это поджег.

"Со стороны автостоянки невозможно гулять. Забор установлен вплотную к озеру и камыш явно подожгли под забором", – пишут местные жители.

Автовладельцы тушили пламя собственными силами при помощи огнетушителей, дожидаясь приезда спасателей.

"Это недалеко от моего дома. Там озеро и много деревьев. Пожарные машины не смогут подъехать. С одной стороны – стадион школьный, с другой стоянка машин. Вокруг деревья. Озеро в низине находится. Жаль, много деревьев сгорит. Там уток много живет. Ужас. Вчера с собакой там гуляла. Сегодня на работе, на сутках. Неужели ничего нельзя сделать? Какая же сволочь это сотворила?! Страшно представить во что превратится этот уголок природы после пожара", – написала в социальных сетях местная жительница Светлана Слободянюк.

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Столичные пожарные говорят, что выезжали на место возгорания по улице Драгоманова. Там отмечают, что в последнее время пожары в Киеве очень сильно участились и спасателям буквально приходиться переезжать с пожара на пожар.

"Каждый день столичные пожарные выезжают на тушение 20-30 пожаров на открытой территории. И это только по Киеву! В основном это поджоги из-за чьей-то шалости или умышленные. Выгорают гектары территорий. Почему поджигателей не наказывают – вопрос не к нам. Этим должны заниматься правоохранители", – отмечают в ГСЧС Киева.

Напомним, в Киеве 8 апреля на улице Бориспольской вспыхнул масштабный пожар. В Сети появилось видео с места ЧП, где стоит столб черного дыма. Как оказалось, пожар произошел из-за любителей шашлыка. Напомним, что в Киевской области уже несколько дней горят большие территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

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Киев камыш ГСЧС местные жители тушение

Источник: Сегодня

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