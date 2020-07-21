Киев снова накрыла волна минирований: из ТРЦ и суда эвакуировали людей

Проверки проводятся на Лыбедской и в здании Киевского апелляционного суда

По Киеву, где произошел взрыв на рынке "Минский", снова прокатилась волна минирований. Сегодня в полицию поступило сразу два сообщения о заложенной взрывчатке – в ТРЦ на Лыбедской площади и в здании Киевского апелляционного суда.

"По двум этим адресам проводятся проверки. На данный момент из здания крупного ТРЦ на Лыбедской площади вывели всех посетителей и персонал – проводится проверка. В помещении работают взрывотехники и кинологи. Когда закончится там проверка, пока точно не известно", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Также проверяется Апелляционный суд на Соломенской площади.

"Из помещения суда эвакуировали посетителей и персонал. Проводится проверка. Взрывотехники ищут опасные предметы", – добавляют в полиции Киева.

Правоохранители не могут назвать точную статистику, но подтверждают, что злоумышленники "минируют" Киевский апелляционный суд очень часто. Их поиск продолжается, и шутникам грозит серьезное наказание.

Напомним, ранее на Оболони нашли и обезвредили взрывчатку в автокиоске.

Кроме того, в ночь на 21 июля в столице неизвестные подорвали банкомат на улице Маршала Гречко.

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Также неспокойно сегодня и в Луцке, где Максим Кривошей захватил автобус с заложниками.

Смотрите в сюжете, какое наказание получил "минер" станции столичного метро "Гидропарк":

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