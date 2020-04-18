Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Киев вновь затянуло дымом пожарищ: опубликованы фото и видео

18 апреля, 11:30

Татьяна Очеретяна

Жители столицы жалуются на запах гари

В Киеве вновь ощущается едкая дымка и запах гари из-за пылающих сотней гектаров леса в Житомирской области.

Резкий запах ощущается на всей территории Киева, но сам дым видно не во всех районах города.

Так, в районе станции метро "Житомирская" из-за смога на улице плохая видимость. На видео видно, что четко можно разглядеть только ближайшие здания.

Дымка в районе станции метро "Житомирская" Видео: Сегодня

Реклама

А в Голосеевском районе дыма не видно, но чувствуется резкий запах гари.

В то же время столичную Троещину затянуло дымом. Такая картина наблюдается даже при том, что на улице светит сонце.

В тренде
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 14 дней: что известно (фото и видео)

Реклама

Кроме того, по словам очевидцев, на территории Южной Борщаговки в Святошинском районе дымка настолько сильная, что здания в полукилометре уже не видны.

Южная Борщаговка в Святошинском районе

Южная Борщаговка в Святошинском районе / Фото: Сегодня

Напомним, оказалось, что загрязнение атмосферного воздуха в Киеве 16 -17 апреля оказалось рекордным для города. Содержание пыли превысило среднесуточную концентрацию по городу в 2,3-2,4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 года.

Реклама

Также стало известно, чем именно загрязнен воздух в Киеве. Загрязнение воздуха в Киеве связано, в основном, с пылью, концентрация которой превысила норму в 2-3 раза, а также с дымом, который пришел из Житомирской области, а не из Чернобыля, рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев смог загрязнение воздух пожар дымка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 14 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 14 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицуПроисшествия
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...