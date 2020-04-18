Киев вновь затянуло дымом пожарищ: опубликованы фото и видео

В Киеве вновь ощущается едкая дымка и запах гари из-за пылающих сотней гектаров леса в Житомирской области.

Резкий запах ощущается на всей территории Киева, но сам дым видно не во всех районах города.

Так, в районе станции метро "Житомирская" из-за смога на улице плохая видимость. На видео видно, что четко можно разглядеть только ближайшие здания.

Дымка в районе станции метро "Житомирская" Видео: Сегодня

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А в Голосеевском районе дыма не видно, но чувствуется резкий запах гари.

В то же время столичную Троещину затянуло дымом. Такая картина наблюдается даже при том, что на улице светит сонце.

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Кроме того, по словам очевидцев, на территории Южной Борщаговки в Святошинском районе дымка настолько сильная, что здания в полукилометре уже не видны.

Южная Борщаговка в Святошинском районе / Фото: Сегодня

Напомним, оказалось, что загрязнение атмосферного воздуха в Киеве 16 -17 апреля оказалось рекордным для города. Содержание пыли превысило среднесуточную концентрацию по городу в 2,3-2,4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 года.

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Также стало известно, чем именно загрязнен воздух в Киеве. Загрязнение воздуха в Киеве связано, в основном, с пылью, концентрация которой превысила норму в 2-3 раза, а также с дымом, который пришел из Житомирской области, а не из Чернобыля, рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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