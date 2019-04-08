Киев все чаще сотрясают взрывы: гранаты рвутся в авто и квартирах

В Киевской области на ходу взорвался дорогой автомобиль, а в столице из-за взрыва пострадал мужчина

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Киев все чаще сотрясают взрывы: гранаты рвутся в авто и квартирах Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/60a/e94/5c960ae94ae73.jpg 2019-04-08T11:11:00+03:00 Происшествия В Киевской области на ходу взорвался дорогой автомобиль, а в столице из-за взрыва пострадал мужчина

В Киеве и области участились трагические случаи с боеприпасами. В Киевской области из-за взрыва гранаты на ходу взорвался дорогой автомобиль, а в спальном районе столицы при попытке разбора боеприпаса мужчина получил тяжелые увечья.

ДЕРНУЛ ЧЕКУ? В пятницу вечером жуткое происшествие произошло в селе Студеники (Переяслав-Хмельницкий район) на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий. Автомобиль Toyota Camry, мчавший на скорости 150 км/час, взорвался прямо на ходу! Но по инерции авто продолжило двигаться, влетело в кювет и врезалось в дерево. За рулем был уроженец Полтавской области 1976 года рождения, который занимался продажей автомобилей. Из-за взрыва у водителя оторвало правую руку, и он погиб на месте от осколочных ранений.







В салоне правоохранители обнаружили фрагменты от корпуса гранаты РГД-5. К слову, такие гранаты срабатывают спустя 3—4 секунды после снятия кольца, а ее радиус поражения — до 25 метров, поэтому подложить ее под авто нельзя, ведь для ее срабатывания нужно снять чеку.

"Скорее всего, граната принадлежала погибшему водителю, а вот как она сработала, сейчас выясняем. По факту случившегося открыто уголовное производство с квалифицирующим признаком "несчастный случай", — рассказал "Сегодня" Николай Жукович, пресс-секретарь управления Нацполиции Киевской области.

ХОТЕЛ РАСПИЛИТЬ. Несчастный случай произошел на днях в квартире многоэтажки на улице Декабристов. 43-летний мужчина, гуляя в парке "Партизанская слава", нашел металлический предмет, однако в полицию не обратился и решил разобрать его дома. Правоохранители выяснили, что мужчина пытался ножовкой распилить боеприпас для получения цветного металла.

Во время разбора устройство взорвалось, нанеся ему многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести. Потерпевшего госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

СДАЮТ И ИЗЫМАЮТ. В целом же случаи взрыва боеприпасов происходят в столице все чаще. Буквально на днях киевлян потряс случай на улице Вильямса в Голосеевском районе, когда при попытке подложить взрывное устройство под авто сотрудника спецслужб Украины произошла преждевременная детонация, и в итоге горе-террорист скончался от травм в больнице. Пока случай расследуют в полиции Киева, тенденции подтверждают и поясняют, что боеприпасы в большом количестве попадают в город с востока Украины.

"Мы изымаем боеприпасы во время проверок или спецопераций. Например, часто задерживаем людей с гранатами в метро или на вокзале. В прошлом году было изъято 497 единиц незаконного оружия, а также 35 090 боеприпасов и 45,5 кг взрывчатки", — говорят в полиции.

Кроме того, киевляне добровольно сдали 25 628 боеприпасов и 15 гранат.

Напомним, что не так давно на Подоле в Киеве, обнаружили гранату, которая висела над входом в магазин, где продают продукты и бытовую химию. На место вызвали взрывотехников, здание оцепили. К счастью, граната оказалась муляжом.

Также мы писали, что во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.