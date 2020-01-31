Киевлян всполошили взрывы на ДВРЗ

/ Фото: Сегодня

Реклама

Киевляне в пятницу, 31 января, сообщают, что в районе улицы Алматинской на жилмассиве ДВРЗ слышны взрывы. Пользователи социальных сетей говорят, что что-то взрывается в лесу за школой №11.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" рассказали, что сообщений о взрывах в этом районе не поступало.

"Нет сообщений о взрывах в районе улицы Алматинской. Также не поступало информации от медиков о пострадавших", – сообщил нам Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

В самом учебном заведении, которое находится на улице Алматинской, 113 нас тоже заверили, что у них все спокойно.

"Мы не слышали взрывов. В школе, как обычно, проходят занятия, все тихо и спокойно. У учеников как раз заканчивается урок", – рассказали нам в школе №11.

Местные жители предполагают, что подростки могли взрывать в лесу мощные петарды, чем напугали жителей и те ринулись обсуждать шум в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году на столичном рынке взорвали гранату. Как рассказал сотрудник охранной фирмы, которая приехала на сигнализацию, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама