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Киевлян напугал пожар в ТРЦ на Осокорках

23 марта, 10:58

Александр Марущак

Произошло короткое замыкание

Жители столичных Осокорков сообщают, что из нового торгового центра River Mall на Днепровской набережной, днем 23 марта идет сильный дым. Как известно, на время карантина все торгово-развлекательные центры в столице закрыты. Очевидцы сообщают, что из ТРЦ валит дым, а под зданием центра много спасательной техники.

"Пожара по сути не было. В 8:46 нам поступила заявка о коротком замыкании в вентиляционной шахте на четвертом этаже. На место выехали спасатели и уже в 9:34 ликвидировали возгорание. Его площадь составила 1 квадратный метр. Скорее всего, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке", – рассказали нам в Главному управлении Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Ранее сообщалось, что на улице Изюмской в Голосеевском районе Киева в среду, 18 марта, произошел крупный пожар. Столб из черного дыма был виден на несколько километров в центре города.

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Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Видео: kiev.informator.ua

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Киев осокорки пожары

Источник: Сегодня

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