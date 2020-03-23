Киевлян напугал пожар в ТРЦ на Осокорках

Жители столичных Осокорков сообщают, что из нового торгового центра River Mall на Днепровской набережной, днем 23 марта идет сильный дым. Как известно, на время карантина все торгово-развлекательные центры в столице закрыты. Очевидцы сообщают, что из ТРЦ валит дым, а под зданием центра много спасательной техники.

"Пожара по сути не было. В 8:46 нам поступила заявка о коротком замыкании в вентиляционной шахте на четвертом этаже. На место выехали спасатели и уже в 9:34 ликвидировали возгорание. Его площадь составила 1 квадратный метр. Скорее всего, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке", – рассказали нам в Главному управлении Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Ранее сообщалось, что на улице Изюмской в Голосеевском районе Киева в среду, 18 марта, произошел крупный пожар. Столб из черного дыма был виден на несколько километров в центре города.

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Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Видео: kiev.informator.ua

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