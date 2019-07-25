Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Киевлян напугали "робинзоны" на Оболонской набережной

25 июля, 14:55

В полиции сообщили, что законом не запрещено гражданам жить на берегу Днепра или ночевать под мостами

Фото: Александр Марущак, Сегодня

На Оболонской набережной поселились неизвестные "робинзоны".  

"Недалеко от элитного гольф-клуба есть прогулочная аллея, на которой установлены скульптуры, там у воды неизвестные построили что-то наподобие шатра. И это практически на входе в парк "Наталка". Там видно одежду, посуду и кульки с вещами, одеяла. Кто поселился на берегу, мы не смогли рассмотреть. Было страшно туда заходить. Да и переживаем за детей, страшно им разрешать гулять в этом месте, особенно по вечерам", – рассказала "Сегодня" киевлянка Светлана. 

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В патрульной полиции Киева советуют в таких случаях обращаться к ним, на линию 102.

"Если горожане заметили что-то подозрительное или вызывающее опасность, они могут обращаться в патрульную полицию. На место выедет наряд и проверит информацию, разберется в ситуации", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Там добавляют, что законом не запрещено гражданам жить на берегу Днепра или ночевать под мостами.

Напомним, в Киеве пара волонтеров арендует квартиры для бездомных. Также лицам без места жительства супруги помогают восстановить документы, а потом пристраивают в пансионат или приют. 

Ранее мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, бездомные, оболонь

Вы сейчас просматриваете новость " Киевлян напугали "робинзоны" на Оболонской набережной". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве поймали подростков, которые жестоко избили мужчину ради съемки видео

17 июля, 21:20

Один из парней уже судим за аналогичное нарушение

Во Львове волонтеры ведут реестр бездомных котов

27 июня, 13:36

К подсчету хвостатых приобщились журналисты "Сегодня"

В Запорожье десять семей остались без крыши над головой

5 июня, 14:12

Последний этаж общежития, на котором жили люди, признали аварийным

В Мариуполе пенсионерка стала бездомной из-за 42-летнего внука

3 июня, 15:43

82-летняя женщина на коляске вынуждена жить в одном из парков города

Вот, что о характере мужчины расскажет кофе

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Секреты красоты скандинавских девушек

Открыт механизм управления генетической памятью

​Археологи разгадали загадку барбадосских свиней

Все же беременна? Дизайнер подтвердила положение Ксении Собчак

4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц

5 лучших упражнений для рук, которые дают результат

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Что лечит калина в организме человека

6 привычек, которые программируют на бедность

Ученые подкорректировали нормы артериального давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь