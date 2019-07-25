Киевлян напугали "робинзоны" на Оболонской набережной

В полиции сообщили, что законом не запрещено гражданам жить на берегу Днепра или ночевать под мостами

Фото: Александр Марущак, Сегодня

На Оболонской набережной поселились неизвестные "робинзоны".

"Недалеко от элитного гольф-клуба есть прогулочная аллея, на которой установлены скульптуры, там у воды неизвестные построили что-то наподобие шатра. И это практически на входе в парк "Наталка". Там видно одежду, посуду и кульки с вещами, одеяла. Кто поселился на берегу, мы не смогли рассмотреть. Было страшно туда заходить. Да и переживаем за детей, страшно им разрешать гулять в этом месте, особенно по вечерам", – рассказала "Сегодня" киевлянка Светлана.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В патрульной полиции Киева советуют в таких случаях обращаться к ним, на линию 102.

"Если горожане заметили что-то подозрительное или вызывающее опасность, они могут обращаться в патрульную полицию. На место выедет наряд и проверит информацию, разберется в ситуации", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Там добавляют, что законом не запрещено гражданам жить на берегу Днепра или ночевать под мостами.

Напомним, в Киеве пара волонтеров арендует квартиры для бездомных. Также лицам без места жительства супруги помогают восстановить документы, а потом пристраивают в пансионат или приют.

Ранее мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.

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