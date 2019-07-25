Киевлян напугали "робинзоны" на Оболонской набережной
В полиции сообщили, что законом не запрещено гражданам жить на берегу Днепра или ночевать под мостами
На Оболонской набережной поселились неизвестные "робинзоны".
"Недалеко от элитного гольф-клуба есть прогулочная аллея, на которой установлены скульптуры, там у воды неизвестные построили что-то наподобие шатра. И это практически на входе в парк "Наталка". Там видно одежду, посуду и кульки с вещами, одеяла. Кто поселился на берегу, мы не смогли рассмотреть. Было страшно туда заходить. Да и переживаем за детей, страшно им разрешать гулять в этом месте, особенно по вечерам", – рассказала "Сегодня" киевлянка Светлана.
В патрульной полиции Киева советуют в таких случаях обращаться к ним, на линию 102.
"Если горожане заметили что-то подозрительное или вызывающее опасность, они могут обращаться в патрульную полицию. На место выедет наряд и проверит информацию, разберется в ситуации", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Там добавляют, что законом не запрещено гражданам жить на берегу Днепра или ночевать под мостами.
Напомним, в Киеве пара волонтеров арендует квартиры для бездомных. Также лицам без места жительства супруги помогают восстановить документы, а потом пристраивают в пансионат или приют.
Ранее мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Киевлян напугали "робинзоны" на Оболонской набережной". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве поймали подростков, которые жестоко избили мужчину ради съемки видео
Один из парней уже судим за аналогичное нарушение
В Запорожье десять семей остались без крыши над головой
Последний этаж общежития, на котором жили люди, признали аварийным